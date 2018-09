Veel Vlamingen weten nog niet wat Zeeland te bieden heeft

Zeeuwse ondernemers willen graag dat er meer Vlamingen naar onze provincie komen om te recreëren en te winkelen. Daarom komen de ondernemers uit de vier grote steden in Zeeland (Goes, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg) bij elkaar om samen met Impuls Zeeland een strategie te verzinnen.

De manier om er achter te komen wat de Vlaming zou overhalen om naar Zeeland te komen is het ze zelf te vragen. In Knokke wordt al snel duidelijk waar het volgens de daar aanwezige toeristen om draait: Ze hebben geen idee wat onze provincie allemaal te bieden heeft. "Ik weet dat er brede stranden en duinen zijn," zegt een vader die vanuit Oost-Vlaanderen naar Knokke is gekomen,"Maar dat is het. Er zou meer publiciteit moeten zijn."

Desgevraagd zeggen de toeristen in Knokke dat ze graag mooie winkels willen, strandbarretjes en speelplekken voor de kinderen. Al die dingen zijn ruimschoots voorradig in Zeeland. Daar komt bij dat veel toeristen zeggen een voorkeur te geven aan de afwezigheid van hoogbouw, zoals die te zien is langs de hele Belgische kust. Maar omdat het onbekend is wat de Zeeuwse pluspunten zijn, zeggen de Vlamingen in Knokke te kiezen voor wat ze wel kennen.

Een veelgehoorde opvatting is dat er een cultuurverschil heerst tussen de Nederlanders en de Vlamingen, en dat de directe benadering van Nederlands personeel de zuiderburen ervan zou weerhouden om hier te komen winkelen en recreëren. Maar wie het de Vlamingen in Zoutelande vraagt stuit iedere keer op hetzelfde antwoord: "Wij vinden het bedienend personeel veel vriendelijker dan bij ons in België. Dat joviale vinden we prima."

Overigens vonden de Vlamingen die we in Zoutelande spraken het geen goed idee om nog meer landgenoten naar Zeeland te lokken. Ze vinden het prima zoals het nu is.

In 2017 telde het Kenniscentrum Kusttoerisme 336.000 Belgische bezoekers. De Belgen vormen met de Duitsers (789.000) en Nederlanders (1.200.000) de top drie van toeristen die Zeeland bezoeken.

Impuls Zeeland en Zeeuwse ondernemers komen nu bijeen in Studio A58 in Middelburg om uit te zoeken hoe meer Vlamingen naar Zeeland kunnen komen. Er wordt beroep gedaan op deskundigen, waaronder marketing experts uit Zeeland en Vlaanderen en de stadsmanager van Bergen-op-Zoom, dat veel Vlamingen weet te trekken.

Samenwerken

Er worden in de toekomst nog meer bijeenkomsten gepland door Impuls Zeeland met de bedoeling om een zogenaamd retail-netwerk op te zetten. Dat moet er voor zorgen dat er meer toeristen naar de winkels komen en dat de Belgen ook blijven terugkomen.