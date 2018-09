Uitstroom mariniers baart staatssecretaris zorgen

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (foto: ANP)

Dit jaar hebben tot nu 157 mariniers het korps verlaten. Dat aantal is nu al hoger dan heel 2017 toen 114 mariniers weggingen. De staatssecretaris geeft aan dat ze de uitstroomcijfers van het Korps Mariniers de komende tijd in de gaten blijft houden.

Leden van het huidige korps die nog op zoek zijn naar een andere baan, noemen de verhuizing naar Vlissingen als belangrijkste reden. Dat blijkt uit een enquête die door het het bureau Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) is gehouden.

Uit gesprekken met mariniers die het korps al hebben verlaten blijkt dat er verschillende redenen zijn om het korps te verlaten, zoals een veranderende thuissituatie, de toekomstmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.

Uitstroom Korps Mariniers

Jaar Totaal 2010 42 2011 71 2012 82 2013 77 2014 96 2015 103 2016 127 2017 114 2018 157

Vervuilde grond

In de brief aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris ook in op de vervuilde grond op het terrein waar de nieuwe marinierskazerne moet komen. Visser geeft aan dat van meet af aan bekend was dat er bij de Buitenhaven 'het een en ander' in de bodem zat dat nog onderzocht en mogelijk gesaneerd moet worden.

