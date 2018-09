Wie is Margo Mulder, de nieuwe Goese burgemeester?

"Ik ben minder op het stadhuis te vinden en meer daar waar het gebeurt", zo typeert Margo Mulder (49) zich als het gaat om haar werk. De afgelopen acht jaar was PvdA-wethouder (natuur en milieu) van de gemeente Heusden in Noord-Brabant. Het woord 'samenwerking' valt ook regelmatig in een gesprek met haar.

Carrièrestap

Mulder werkte voor haar wethouderschap als klinisch psycholoog in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg. Daar leerde ze vooral goed te luisteren naar mensen. Toch zal ze als voorzitter van de gemeenteraad mensen ook moeten aansporen om kort en bondig te zijn. Daar is ze zich van bewust.

De man van Margo Mulder is gepensioneerd en haar dochter is inmiddels de deur uit en studeert in Amsterdam. Een volgende carrièrestap was daarom logisch. "Ik had inderdaad de gelegenheid om verder rond te kijken."

Zeeland afgelegen?

Had haar man geen bezwaar om helemaal naar het 'afgelegen Zeeland' te verhuizen? "Dat is jammer, daar moeten mensen in Zeeland eens mee ophouden!" antwoordt Mulder spontaan. Mensen in haar omgeving reageerden namelijk allemaal heel positief toen ze hoorden dat Mulder naar Zeeland ging. Alleen door Zeeuwen zelf werd haar deze toch wat negatieve vraag gesteld. Dat is niet nodig, vindt Mulder: "Zeeland heeft juist heel veel te bieden. Maar in antwoord op de vraag: haar man stemde van harte in met haar plan om te solliciteren in Goes."

Margo Mulder, de nieuwe burgemeester van Goes, in haar oude woonplaats Heusden (NB). (foto: Omroep Zeeland)

De directe voorganger van Margo Mulder is waarnemend burgemeester Herman Klitsie. Maar in feite volgt zij René Verhulst op die behoorlijk populair was. Is het moeilijk om zo iemand op te volgen? "Weet je, daar hou ik me niet zo mee bezig," zegt ze, "ik ben alleen blij voor Goes dat ze een goede burgemeester gehad hebben. Ik zal het natuurlijk op mijn eigen manier doen."

Goes leren kennen

Mulder heeft de afgelopen tijd veel gelezen over de stad waar zij burgemeester wordt, maar ze wil nu toch echt aan de slag: "Ik sta nu nog langs de kant. Goes leren kennen, dat moet je toch met mensen doen."

Margo Mulder, de nieuwe burgemeester van Goes, in gesprek met politiek verslaggever Marcel Decraene