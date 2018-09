Rechtszaak moord Anjelierenlaan sleept voort

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de moord op een 26-jarige man die op 22 september 2016 dood in zijn woning aan de Anjelierenlaan in Vlissingen is gevonden. Twee mannen worden verdacht van betrokkenheid. Een van de twee wordt verdacht van de moord. Hij zit nog vast. De andere man wordt alleen nog verdacht van diefstal. Kort na de moord is hij gefilmd toen hij geld pinde met de bankpas van het slachtoffer.

Ongeluk of moord?

Volgens de advocaat van de man die al bijna twee jaar vast zit, is het nog steeds niet duidelijk of het hier wel om een moord gaat. Het slachtoffer zou een zware drinker zijn geweest die zichzelf onder invloed vaak bezeerde met valpartijen. De advocaat vroeg mede door deze onduidelijkheid of ook zijn cliënt de zaak in vrijheid mocht afwachten. Daar ging de rechtbank niet in mee.

Een half jaar later

Eigenlijk zou er in juni al inhoudelijk naar de zaak worden gekeken. Toen had de Middelburgse rechtbank twee dagen voor de zaak ingepland, ook omdat er nog twee specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut tijdens de zitting moesten worden gehoord. Ze moesten beide, afzonderlijk van elkaar, ruim 120 vragen beantwoorden over het forensisch onderzoek.

Toen de eerste expert aan het einde van de eerste dag nog maar op de helft van de vragen was, is besloten de zaak uit te stellen en de vragen schriftelijk te beantwoorden.

De zaak gaat op 27 november verder met een pro-formazitting. Eind januari gaat de rechtbank weer inhoudelijk naar de zaak kijken. Daar zijn 21, 28 en 31 januari voor uitgetrokken. Dan wordt als het goed is bekend welke straf het Openbaar Ministerie gaat eisen.