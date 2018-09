Muren van 1,7 meter dik beschermen ons tegen radioactieve straling

Betonwagens rijden vanaf vandaag af en aan om 1300 m3 beton te storten op de plek van het nieuwe gebouw, dat tegen het bestaande oranje opslaggebouw aan komt. De muren worden ruim anderhalve meter dik, om de omgeving te beschermen tegen straling, maar ook om het afval te beschermen tegen invloeden van buitenaf. "Zoals een neerstortende straaljager", zegt adjunct-directeur Ewoud Verhoef.

Verhoef: "Het nieuwe gebouw moet over drie jaar klaar zijn. Dan is het bestaande gebouw vol met radioactief afval." Het afval blijft vervolgens 100 jaar opgeslagen in de gebouwen. "Daarna wordt het afval ergens onder de grond begraven, maar waar dat is, is nog niet bekend," aldus Verhoef.

Artist impression van de uitbreiding (foto: Covra)

Kunstwerk

Het bekende oranje gebouw voor de behandeling en opslag van hoogradioactief afval, HABOG, is naast een functioneel opslaggebouw met zeer dikke wanden van zwaar gewapend beton, ook een kunstwerk. Op het gebouw staat de beroemde formule van Einstein: E=mc2. In de komende 100 jaar zal het gebouw een steeds lichtere kleur krijgen en uiteindelijk wit zijn in 2103.

Deze kleurverandering symboliseert de afname van de warmteproductie van het hoogradioactief afval. Met het nieuwe gebouw tegen het bestaande, wordt het kunstwerk uitgebreid met een simpele diagonale verdeling aan de zijkant van de nieuwbouw.

Het radioactief afval dat door de Covra wordt opgeslagen, is afkomstig van de kerncentrale Borssele en de onderzoeksreactoren in Delft en Petten. De verwachting is dat de uitbreiding tot 2040 voldoende ruimte biedt. De kosten van de uitbreiding worden betaald door de drie aanbieders van kernafval.