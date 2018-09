Van de Ven ziet kansen toenemen op wereldtitel

Nancy van de Ven (foto: Gino Maes)

Duncan staat op dit moment 21 punten voor op Van de Ven en de Italiaanse Kiara Fontanesi. Voor het winnen van één manche tijdens een Grand Prix-wedstrijd krijg je 25 punten. In de laatste twee GP's zijn dus nog honderd punten te verdienen. Door het uitvallen van Duncan is zij dus kansloos geworden voor het winnen van de wereldtitel.

Huidige stand WK motorcross

1. Courtney Duncan Nieuw-Zeeland 184 punten 2. Kiara Fontanesi Italië 163 punten 3. Nancy van de Ven Nederland 163 punten 4. Larissa Papenmeier Duitsland 161 punten 5. Steffi Laier Duitsland 112 punten

Spannende strijd

Daardoor wordt de strijd om de wereldtitel erg spannend. Van de Ven, Fontanesi en Larissa Papenmeier staan binnen twee punten van elkaar. Aanstaand weekend is de Grand Prix van Nederland in Assen. Twee weken later is de laatste Grand Prix van het jaar. Die is in Imola, Italië.

Van de Ven werd nog nooit wereldkampioen. Vorig jaar ging ze als leidster naar de laatste Grand Prix toe, maar verspeelde haar positie in de allerlaatste manche.