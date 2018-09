Deel dit artikel:













Ongeluk op akker: slachtoffer komt met arm in uienrooier

In Domburg is vanmiddag iemand gewond geraakt, tijdens het werken met een uienrooier. De arm van het slachtoffer kwam klem te zitten in de rooier. Dat gebeurde op een akker aan de Herenweg. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Gewonde bij bedrijfsongeval op het land (foto: HV Zeeland) Het is niet bekend hoe de gewonde er aan toe is. Ook is het onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.