'We kunnen veel meer Belgen naar Zeeland lokken'

Culinaire kunsten

Van Keken en Van Impe kijken vanaf onze kant van de grens naar wat er nodig is om de Vlaming te lokken. Van Impe denkt dat de Vlaming duidelijk gemaakt moet worden dat er hier, in tegenstelling tot de Belgische kust, rust heerst en de natuur beleefd kan worden.

Tel daarbij de culinaire kunsten van de sterrenkoks en de restaurants met zeevruchten op, dan is er genoeg om meer toeristen uit het achterland van Vlaanderen te overtuigen om naar hier te komen.

Het heeft geen zin om Brugge, Knokke of Gent na te willen doen, maar ga gewoon uit van de kracht en het verhaal van de Zeeuwse stad. " Gerard van Keken, sociaal geograaf

Voor de Vlaming die wil komen winkelen is het zaak om de sterke punten van de stadsbeleving aan te prijzen, denkt Gerard van Keken: "Het heeft geen zin om Brugge, Knokke of Gent na te willen doen. Ga gewoon uit van de kracht en het verhaal van de Zeeuwse stad."

Van Keken wijst op de de indeling van winkelstraten van Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Goes, die volgens hem allemaal hetzelfde beeld vertonen, met dezelfde winkels. "Het is beter om de Vlaming mee te nemen door de geschiedenis van een stad, met de daarbij horende aparte winkeltjes."

Pan met mosselen (foto: Arie Versteeg)

Publiciteit

Om de Vlamingen te bereiken die nog niet weten dat Zeeland heeft wat ze zoeken in een vakantie, is reclame nodig. Het starten van een publiciteitsoffensief hoeft volgens de heren helemaal niet duur te zijn. "Het gaat er om dat je de kanalen benut die gebruikt worden door de doelgroep en daar slim op inspeelt", volgens Van Keken.

Van Impe voegt daaraan toe dat de Vlaming nauwkeurig moet worden bediend als het gaat om reclame. "Nu is het er amper, en wat er wel is, staat verborgen tussen publiciteit die niet gericht is op de Vlaming, maar op iedereen. Zo ziet de Vlaming door de bomen het bos niet meer".

