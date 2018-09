Krot in Breskens trekt vandalen, wethouder wil meer maatregelen

Vernielingen in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De bouwval is ook een doorn in het oog van een gefrustreerde wethouder Peter Ploegaert (CDA) van de gemeente Sluis. Het gebouw had allang door de voormalige eigenaar, zorgorganisatie Warmande, gesloopt moeten zijn. De huidige eigenaar, makelaar en projectontwikkelaarsbureau Verhage-Lemahieu, wacht met de sloop tot de nieuwbouwplannen helemaal rond zijn. Ondertussen verkrot het gebouw door.

Wethouder Ploegaert heeft er daarom nogmaals bij de eigenaar op aangedrongen maatregelen te nemen. Hij wil dat er maatregelen getroffen worden 'om vandalisme te voorkomen, dat het vandalismebestendig wordt'. De eigenaar belooft het struikgewas rond het gebouw te snoeien en extra aandacht te geven aan de beveiliging.

De Burght in Breskens trekt vandalen (foto: Omroep Zeeland)

In het uiterste geval kan de gemeente de eigenaar sommeren het gebouw te slopen. Maar daar denkt de wethouder nog niet aan. Er is sprake van goed overleg over de nieuwbouwplannen voor levensloopbestendige woningen. "We hopen er over niet al te lange tijd uit te zijn", aldus Ploegaert, "En dan hoop ik dat ze dan direct zeggen: kort daarna gaan we slopen."

Wethouder Peter Ploegaert (CDA) over het verkrotte bejaardentehuis De Burght in Breskens