Mohammad hoeft voorlopig niet terug naar Afghanistan; 'Dit is echt gewéldig nieuws'

Mohammad woonde vier jaar in Goes, maar moest opnieuw verhuizen

Bij de Raad van State loopt bovendien een principezaak over verwesterde Afghaanse vrouwen die gevaar lopen bij terugkeer. De IND gaat nu opnieuw bekijken of de familie toch recht heeft op een verblijfsvergunning. In de tussentijd gaat het gezin waarschijnlijk naar een asielzoekerscentrum.

Normaal gesproken kom ik goed uit mijn woorden, maar zelfs ik heb er geen woorden voor hoe groot de opluchting is die ik voelde toen ik het hoorde." Angelique Schipper

Het gezin heeft bijna vijf jaar in het azc in Goes gewoond. De school van de zoon van het gezin, Mohammad, voerde in april van dit jaar nog actie. Ze wilden het gezin een hart onder de riem steken toen bekend werd dat het azc in Goes de deuren moest sluiten.

'Geen woorden voor'

Schoolpsycholoog Angelique Schipper is blij met dit nieuws. "Mohammad belde me meteen op, dus ik was een van de eersten die het hoorde. En om te zeggen dat ik blij ben is een understatement. Normaal gesproken kom ik goed uit mijn woorden, maar zelfs ik heb er geen woorden voor hoe groot de opluchting is die ik voelde toen ik het hoorde. Dit is echt gewéldig nieuws."

Schoolpsycholoog Angelique Schipper over uitstel uitzetting Mohammad

De speciale band die Schipper heeft ontwikkeld met Muhammad is ontstaan in de periode dat hij in Goes op school zat. Hij zat vijf jaar op die school en worstelde in die periode met alle dingen die hij had meegemaakt en met de vraag hoe hij met alles wat er gebeurd was positief kon blijven. "We hebben toen erg veel gesprekken gevoerd en daardoor ben ik nog steeds voor veel zaken zijn aanspreekpunt, of zijn 'maatje', zoals hij het zelf noemt."

'In zijn woorden: Ik ben weer vrij'

Het is dan wel uitstel en nog geen afstel, maar Schipper vindt het desondanks een goede ontwikkeling. "Muhammad en zijn familie mogen nu weg uit het detentiecentrum in Zeist waar ze werden vastgehouden en gaat vanavond nog naar het asielzoekerscentrum van Weert. Of in zijn eigen woorden: 'Ik ben weer vrij.'"

De uitzetting naar Afghanistan die morgenmiddag om 14.30 uur zou moeten plaatsvinden is voorlopig van de baan. "Dat betekent dat ze nu weer even 's avonds zonder stress kunnen gaan slapen."

'Dit is hun negende asielzoekerscentrum'

Dat ze nu niet meer worden vastgehouden in een detentiecentrum en naar een azc gaan is goed nieuws, maar heeft volgens Schipper ook een wrange bijsmaak. "Want dit is al hun negende asielzoekerscentrum waar ze verblijven. Er moet veel sneller duidelijkheid komen voor deze gezinnen."

Schippers hoopt dat dankzij de verhalen van Muhammad, maar ook die van de Armeense tieners Lili en Howick, er iets verandert in de wetgeving en de manier waarop die uitgevoerd wordt. "Ik hoop dat mensen door dit soort gevallen gaan zien dat je mensen niet keer op keer door deze hel kan laten gaan. Dat moet echt anders kunnen."

