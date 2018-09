'Met die droogte dachten we even: dat wordt een magere oogst...'

"Suikerbieten hebben langere wortels dan bijvoorbeeld uien, die gaan meer dan een meter de grond in en zoeken het grondwater op", legt akkerbouwer Martin de Visser uit Aagtekerke uit. "Met die droogte dachten we van de zomer wel even: dat wordt een magere oogst, maar ik denk dat het niet tegenvalt."

'Goede oogst'

Dat beeld schetst ook agrarisch directeur Gert Sikken van de SuikerUnie. "Over de breedte genomen lijkt het erop dat we een goede oogst hebben. De regen in de tweede helft van de zomer heeft wat dat betreft veel goedgemaakt. Maar de verschillen tussen de percelen zijn groot."

De SuikerUnie verwacht een gemiddelde oogst van 85 ton suikerbieten per hectare. Dit jaar is er in Zeeland 12.400 hectare ingezaaid met suikerbieten, dus de gemiddelde opbrengst is naar verwachting zo'n 1,1 miljoen ton Zeeuwse suikerbieten. Dat is ongeveer evenveel als de oogst van vorig jaar.

'Grote verschillen'

De totale oogst is dus goed, maar sommige individuele boeren kunnen volgens Sikken een flinke schade hebben door de droge zomer. "De hoogte van het grondwater, maar ook toevoer van zoet water en de vraag of je kunt beregenen of niet, dat kan tot grote verschillen leiden."

Volgens Sikken zijn er grote verschillen tussen de boeren, maar ook tussen verschillende percelen van dezelfde boer. "Ik ken zelf een boer op Schouwen-Duiveland die twee percelen bieten heeft en één van de twee doet het hartstikke goed, terwijl het andere perceel nogal is verdord door de droogte en niet veel oplevert", aldus Sikken.

Suikergehalte afwachten

Het veld van De Visser in Aagtekerke ligt er ondertussen goed bij. Hij verwacht dan ook een goede opbrengst. "We moeten nog even de meting van het suikergehalte afwachten, maar het ziet er op het eerste gezicht in ieder geval goed uit."