Protest tegen komst biovergister; 'Wij zitten niet te wachten op die poeplucht'

In een biovergister wordt een mengsel van mest en organische restproducten omgezet in methaan en CO2. Methaan gaat in het aardgasnet, de CO2 gaat naar de tuinders. Omwonenden zijn bang voor stankoverlast en voor het vrachtwagenverkeer, volgens de omwonenden zijn het er zo'n honderd per dag. "De fabriek komt nagenoeg in mijn achtertuin te staan waar ik graag in zit en mijn dochtertje ook, dus wij zitten niet te wachten op stank", zegt Diana Streijl van actiecomité Stank Nee!

'Mooie woorden'

Het bedrijf achter de vergister, Engie, verzekert dat er geen stank bij vrijkomt, maar de omwonenden hebben er geen vertrouwen in. "Anderhalf jaar beloofden ze bij de komst van een biovergister in Bemmel ook dat er geen stank zou zijn en daar zitten ze nu middenin de stank. Dus ik vertrouw ze niet, die mooie woorden", aldus Streijl. Het is dan ook niet voor niets dat een van de leuzen op de spandoeken luidt: "Een vergister die niet stinkt? Daar stinken wij niet in!"

Maar volgens de woordvoerder van Engie, Michael Verheul, hebben ze geleerd van de fouten in Bemmel. "Die fabriek had een open opslag, maar hier wordt alles inpandig opgeslagen. En in fabriek heerst straks een onderdruk. zodat er geen lucht uit kan ontsnappen. En de lucht die wel naar buiten gaat wordt eerst gefilterd waardoor de geur eruit wordt gehaald", aldus Verheul.

Actiecomité Stank Nee! protesteert tegen de eventuele komst van een biovergister in Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Als alles zoals gepland verloopt dan zou de biovergister in 2019 worden gebouwd en dan is het de bedoeling dat die een jaar daarna groen gas gaat produceren, volgens Engie zo'n 15 miljoen kuub gas per jaar. Maar voordat het zover is vindt er volgende week vrijdag nog een overleg plaats in Provinciale Staten over de komst van deze biovergister en dan staan ook de actievoerders er weer met spandoeken.