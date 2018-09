Kinderen blijven thuis, vierde lerarenstaking een feit!

Leerkrachten klagen vooral over de ongelijkheid tussen het salaris voor een leerkracht (basisonderwijs) en een leraar (voortgezet onderwijs). Uit de salaristabellen van de cao's blijkt dat er gemiddeld genomen vijfhonderd euro bruto verschil tussen zit. Kijk je puur naar diploma's en maak je het vergelijk met bijvoorbeeld een agent en verpleegkundige, uiteraard van hetzelfde niveau, dan zijn de verschillen minder groot.

Groep 8 versus brugklas

De leerkrachten wijzen vooral op de verschillen van onderwijsbehoefte. Neem bijvoorbeeld een groep acht en een brugklas van de havo. Kinderen in groep acht hebben verschillende niveau's, van vmbo tot vwo.In de brugklas van de havo hebben de kinderen ongeveer hetzelfde niveau. Zit er toch een kind die het niet aankan dan zakt hij of zij af naar het vmbo.

Maar in groep acht op de basisschool behoort dat niet tot de mogelijkheden en zal een leerkracht extra veel energie in deze leerling moeten steken.

Leeg lokaal in een gesloten basisschool (foto: Omroep Zeeland)

Daarom is staking volgens voorzitter Pim van Kampen van Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (de overkoepelende Zeeuwse onderwijsorganisatie) nog steeds nodig. "We willen meer handen voor de klas. Om dit te bereiken, moet het salaris aantrekkelijker worden. Nu is het startsalaris nog wel goed, maar in de uitloop valt het tegen. Zeker als je het vergelijkt met het voortgezet onderwijs, waar docenten tien tot twaalf procent meer verdienen."