Zeeland wordt wakker: stakende leerkrachten, bietenoogst en Afghaans gezin

Leeg lokaal in een gesloten basisschool (foto: Omroep Zeeland)

Lege basisscholen

Vandaag doen 80 van de 198 Zeeuwse basisscholen mee aan de staking. In veel gevallen betekent het dat die scholen dicht zijn en daarmee ouders dwingen om de kinderen thuis te houden. Vorig schooljaar werd er nog vooral gestaakt vanwege de werkdruk, nu gaat het met name om het salaris. Dat zou gelijkgetrokken moet worden met het inkomen van leraren in het voortgezet onderwijs.

Start bietenoogst Martin de Visser Aagtekerke (foto: Omroep Zeeland)

Goede bietenoogst

Een gevaarte rijdt de akker bij Aagtekerke op. Het is de landbouwmachine die de suikerbieten uit de grond haalt. De oogst van de Zeeuwse suikerbieten is weer begonnen. Een week later dan normaal, omdat sommige bieten door de droge zomer wat achterliepen in de groei, maar het lijkt erop dat het wel een goede oogst gaat worden, ondanks die droogte.

Mohammad woont nu vier jaar in Goes, maar moet weer verhuizen (foto: Omroep Zeeland)

Afghaans gezin mag voorlopig blijven

Het Afghaanse gezin dat vier jaar in het asielzoekerscentrum in Goes heeft gewoond, mag voorlopig in Nederland blijven wonen. Het gezin Aslami Pajandeh zou morgen uitgezet worden, maar hun advocaat heeft een nieuw verzoek ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Volgens haar is de moeder te verwesterd. Daardoor zou ze gevaar lopen als ze terugkeert naar haar vaderland.

Wolken boven Zeeland (foto: Piet Grim)

Het weer

Vandaag is het bewolkt, af en toe valt er regen of motregen. De wind draait naar noord en is matig, kracht 3 tot 4. Het wordt niet warmer dan 17 of 18 graden.