Brandweerauto (foto: HV Zeeland)

De melding kwam rond 22.15 uur binnen. Zowel de brandweer van Tholen als die van Sint-Annaland rukten uit. Toen de brandweermensen arriveerden, stond het schuurtje al volledig in brand en was het niet meer te redden. Hoe de brand ontstaan is, is niet bekend.