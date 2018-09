Museum Goes verwerft schilderij van Marinus Zwigtman

Schilderij uit 1847 van een onbekend meisje in Noord-Bevelandse streekdracht van de hand van Marinus Zwigtman (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Noord-Beveland geeft voor de aankoop een eenmalige extra subsidie van 1600 euro. "Zo'n schilderij kom je niet vaak tegen, dus die kans moet je grijpen", zegt wethouder Pim Schenkelaars, "In de collectie van het gezamenlijke museum is toch weinig specifieks Noord-Bevelands te vinden. Dit was een kans."

Bijzonder zo'n kinderportret

Het museum in Goes is blij met de aanwinst. "Zo'n schilderij hoort gewoon thuis in de collectie", zegt bestuursvoorzitter Toine Wevers, "Daar zijn we trots op." Volgens conservator Koen van Rooijen is het schilderij bijzonder omdat het een kinderportret is. "Kinderdracht zie je niet vaak op schilderijen."