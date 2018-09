Laatste kunstje bij Film by the Sea

De eerste editie van Film by the Sea was in 1999, in de toen gloednieuwe bioscoop CineCity in Vlissingen. Hannewijk werkte toen nog bij het film-en muziektheater LantarenVenster in Rotterdam en werd door directeur Ad Weststrate van CineCity gevraagd een filmfestival te organiseren.

De eerste editie in 1999 was tamelijk succesvol dus we besloten door te gaan." Leo Hannewijk- artistiek directeur Film by the Sea

Film en literatuur

Al snel werd het filmfestival groter en professioneler. Er kwam een bestuur met voormalige minister Hedy D'Ancona als voorzitter en er werd besloten om er een film-en literatuurfestival van te maken om onderscheidend te kunnen zijn in Nederland. Het verfilmde boek is een belangrijk onderdeel van het filmfestival, ook dit jaar kiest een vakjury de beste boekverfilming uit twaalf films die door Hannewijk zijn geselecteerd.

Leo Hannewijk is er vooral trots op dat zijn festival landelijke en internationale bekendheid geniet. Hij hoopt dat zijn opvolger Jan Doense de identiteit van het festival als film-en literatuurfestival niet uit het oog verliest.

Vanmiddag neemt Leo Hannewijk officieel afscheid als directeur van Film by the Sea. Per 1 november gaat hij aan de slag als interim-directeur bij de concertzaal in Middelburg.