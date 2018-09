Stakende leraren steken handen uit de mouwen in zorginstellingen

Joeri Boonman, leerkracht De Tweern in Goes: "We hebben voor deze actie gekozen omdat de mensen in de zorg een beetje dezelfde problemen hebben als wij: hoge werkdruk en weinig loon." De landelijke actie voor de stakingsdag van de leraren is in Rotterdam, maar hij heeft er dus niet voor gekozen om daar naartoe te gaan. "Hier zie je lachende mensen die hele dagen binnen zitten, dat is fijn."

In totaal doen ongeveer 80 van de 192 basisscholen in Zeeland mee aan de staking.

