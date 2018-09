Geen televisie voor patiënten ADRZ

Ruis op tv's ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Mirjam van Zuilen van het ADRZ is met DELTA overlegd dat het verdwijnen van het analoge signaal twee weken later zou plaatsvinden. "Eigenlijk was week 39 afgesproken, maar het is nu in week 37 gebeurd waardoor we zijn overvallen."

'Meerdere keren hulp aangeboden'

Mariska van de Hulst van DELTA zegt dat er geen afspraken zijn gemaakt met het ziekenhuis over een datum. "We hebben met geen één bedrijf of instelling een datum gepland over wanneer het analoge signaal wordt uitgezet. Vanaf 20 augustus wordt wijk voor wijk alles digitaal."

DELTA zegt dat het meerdere keren hulp heeft aangeboden in de vorm van mini-decoders en expertise, maar dat is door het ADRZ altijd afgewezen. "Eind juni is het signaal klaargemaakt voor digitaal gebruik bij het ziekenhuis. Er was dus voldoende tijd om de televisies over te zetten," aldus Van der Hulst.

De technische dienst van het ADRZ is nu bezig om alle vierhonderd tv's handmatig om te zetten naar digitaal. Volgens Van Zuilen kunnen alle patiënten voor het begin van de avond weer televisie kijken.