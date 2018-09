Jenneke staat voor drie klassen tegelijk en staakt

"Dat ik dan de combinatiegroep 4, 5, 6, 7 en 8 heb gehad. Die dagen wil je niet vaker meemaken. Dat kwam doordat er geen invallers waren. Als je dan voor zoveel groepen staat, dan kun je die dagen ook niet de kwaliteit leveren die je zou moeten leveren. Gewoon omdat je te weinig handen hebt."

Zorgen bij ziekte en studiedagen overslaan

Voor Jenneke werkt het gebrek aan invallers ook door als zij zelf ziek is. "Toen ik afgelopen jaar ziek was, heb ik bijna elke dag de directeur gebeld en vroeg ik hem of hij zeker wist dat ik niet toch moest komen. Gelukkig zei hij dan elke keer dat het echt de bedoeling was dat ik uit zou zieken."

Jenneke werkt voor een dorpsschool in Hoedekenskerke. Het is een kleine school met combigroepen. De werkdruk is zo hoog dat ze studiedagen mist. "Afgelopen schooljaar was er een verplichte studiedag, maar er was geen invaller te vinden. In zo'n geval gaan de kinderen bij mij voor."

Juf Jenneke staakt voor meer salaris en ook minder werkdruk (foto: Omroep Zeeland)

Dat die invallers er niet zijn, komt doordat veel studenten van de PABO uiteindelijk doorleren en kiezen voor het voortgezet onderwijs. Logisch, volgens Jenneke, want er zit verschil in onderwijsbehoefte en dus werkdruk.

"Wanneer kinderen bijvoorbeeld het rekenniveau groep 7 niet aankunnen, dan laten we ze op niveau groep 6 rekenen. Dat betekent dat je dan een instructie extra moet geven. Dat heb je in het voortgezet onderwijs niet. Als een leerling daar het niveau niet haalt dan zak je af, of als je goed bent, ga je omhoog. En hier hebben we een klas met kinderen die naar het vmbo basis gaan maar ook kinderen die naar tweetalig vwo kunnen."

