Werk op Scheldekwartier kan hervat worden

Radioactief afval op Scheldekwartier (foto: HV Zeeland)

Slakken worden met name als funderingsmateriaal in de wegenbouw gebruikt. De slak is onder toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming nader onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de radioactiviteit in het materiaal zo gering is dat er geen risico is voor mens en omgeving.

De gemeente gaat uit voorzorg tijdens de werkzaamheden extra metingen uitvoeren. Op het terrein achter de Paul Krugerstraat worden alle kabels en leidingen verwijderd om het terrein bouwrijp te maken. Burgemeester Bas van den Tillaar verwacht niet dat er nog meer radioactiefafval wordt gevonden.

Bas van den Tillaar over radioactief afval Scheldekwartier

