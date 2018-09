Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zaterdagtak VC Vlissingen uit bekertoernooi genomen

Het eerste zaterdagteam van VC Vlissingen speelt niet meer mee in de districtsbeker. Vlissingen kon afgelopen weekend geen team op de been brengen voor de bekerwedstrijd in Kloosterzande tegen Hontenisse. Regel van de KNVB is dan dat een club uit de districtsbeker wordt genomen. Volgens bestuurslid Peter Snaaijer van de club is het geen reden tot paniek.

Trainer Ronald Zuijdwegt (links) bij de bank van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken) Zaterdag derdeklasser Vlissingen zat in een poule met Hoedekenskerke/Kwadendamme, Hontenisse en DwO'15. Het resultaat van de thuiswedstrijd tegen Hoedekenskerke/Kwadendamme (0-0) komt nu te vervallen. De Bevelandse fusieploeg gaat nu zaterdag in een onderling duel met Hontenisse uitmaken wie zich als poulewinnaar plaatst voor de volgende ronde. Oefenwedstrijd Snaaijer laat weten dat het tekort aan spelers bij VC Vlissingen eenmalig was. De bekerwedstrijd die aanstaande zaterdag op het programma stond tegen DwO'15 wordt gewoon gespeeld. "Maar dan als oefenduel", aldus Snaaijer.