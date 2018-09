Deel dit artikel:













Goesenaar opgepakt op verdenking van afpersing

Een 39-jarige man uit Goes is vanmorgen opgepakt. Hij wordt verdacht van afpersing. In zijn woning in de Jacob Klaaijsenstraat heeft de politie een grote hoeveelheid geld en waardevolle spullen gevonden. Dit is in beslag genomen.

Een 39-jarige man is aangehouden op verdenking van afpersing (foto: HV Zeeland) Bij de inval door een arrestatieteam werden kamers en een auto doorzocht. De politie kan verder geen details geven.