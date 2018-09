Eeuwenlang geheim verstopt in zeldzame verentooi

Het stond al jaren op het wensenlijstje van conservator Caroline van Santen van het Zeeuws Museum: onderzoek doen naar de drie Guyaanse hoofdtooien uit de 18e eeuw. In december nam een masterstudent, Jeroen Lesuis, het onderzoek op zich. Hij ontdekte samen met de Berlijnse etnologische onderzoeker Andreas Schlothauer dat de touwtjes van één van de tooien nieuwer oogden dan de andere katoentouwen.

Houtje-touwtje-veertooi

Toen ze de touwtjes losmaakten, bleek de onderring een zelfstandige tooi te zijn. Wie van de twee tooien één tooi heeft gemaakt, is niet meer te achterhalen. De 'daders' zouden wel eens de verzamelaars van het Zeeuws Genootschap kunnen zijn geweest, die de tooien in bezit hadden gekregen.

Dat het mis is gegaan, is niet heel vreemd. De Guyaanse indianen bewaarden de onderdelen van hun tooien - denk aan veren en keverschildentrosjes - meestal los en zetten hun tooien pas in elkaar kort voor een dansceremonie. De verzamelaars moesten de tooien zonder handleiding en zonder veel kennis over de verenornamenten in elkaar zetten. Het antropologische onderzoek naar indianenstammen kwam pas vanaf de negentiende eeuw op gang.

De verentooien in het Zeeuws Museum (foto: Omroep Zeeland)

Het onderzoek naar de verentooien is inmiddels afgerond. Het museum gaat nu op zoek naar geld om de restauratie van de vier verentooien te financieren, want ook de andere twee verentooien bevatten reconstructiefouten. "Zo'n restauratie is vrij prijzig", vertelt conservator Caroline van Santen. "We moeten er een specialistische restaurateur uit Lyon voor inhuren die bij musea in heel Europa tooien restaureert."

Van Santen hoopt dat de verentooien volgend jaar oktober te bewonderen zijn in het Zeeuws Museum.