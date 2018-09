De Bat gaat kar trekken bij CDA Zeeland

Jo-Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland)

De Bat is op dit moment al gedeputeerde. Hij kwam in 2015 in Gedeputeerde Staten als opvolger van de afgetreden Kees van Beveren. Daarvoor was hij vijf jaar wethouder in de gemeente Goes.

Volop vertrouwen in De Bat

Volgens voorzitter Victor Slenter van het CDA Zeeland heeft De Bat de afgelopen jaren "uitstekend werk" afgeleverd. Slenter: "Wij verwachten dat hij voor het CDA de beste kandidaat is om onze lijst te trekken én de beste kandidaat om deel te nemen aan het volgende college van Gedeputeerde Staten".

Tegelijkertijd met de benoeming van De Bat is Denis Steijaert uit Nieuw-Namen als lijsttrekker voor de verkiezingen van waterschap Scheldestromen aangewezen. De verkiezingen voor de waterschappen en provinciale staten zijn op 20 maart 2019.