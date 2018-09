PVV: Wat als er nóg meer mariniers vertrekken?

Archieffoto van mariniers tijdens een oefening op het Vlissingse Badstrand. (foto: ANP)

Dit jaar hebben tot nu 157 mariniers het korps verlaten. Dat aantal is nu al hoger dan in heel 2017 toen 114 mariniers weggingen. De staatssecretaris geeft aan dat ze de uitstroomcijfers van het Korps Mariniers de komende tijd in de gaten blijft houden. Vorige maand is er tijdelijk een eenheid stilgelegd vanwege een tekort aan personeel.

Vertrouwen

Leden van het huidige korps die nog op zoek zijn naar een andere baan, noemen de verhuizing naar Vlissingen als belangrijkste reden voor hun vertrekwens. Dat blijkt uit een enquête die door het het bureau Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) is gehouden. De PVV vraagt zich nu af waarom mariniers nog vertrouwen moeten hebben in de defensieleiding, omdat de verhuizing niet wordt afgeblazen.

Uit gesprekken met mariniers die het korps al hebben verlaten blijkt dat er, naast de verhuizing naar Vlissingen, verschillende redenen zijn om het korps te verlaten, zoals een veranderende thuissituatie, de toekomstmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie liet deze week weten dat ze zich zorgen maakt over de hoeveelheid mariniers die het korps verlaat.

De PVV wil ook weten wat de kosten zijn van het uitstel om de grond in Vlissingen bouwrijp te maken. Deze werkzaamheden starten nu in oktober.

