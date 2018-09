Woede en verdriet op camping Veerhoeve

Camping De Veerhoeve hangt vol met spandoeken (foto: Omroep Zeeland)

Het probleem voor de huidige campinggasten is dat ze nergens naar toe kunnen. "Wij hebben geen opties om in Zeeland te blijven, want campings accepteren alleen nieuwe caravans en geen oude", zegt Stefan Weigt die al 35 jaar op de camping staat. Omdat hij en de rest niet de gewenste steun kregen van de eigenaar richten ze nu de pijlen op de gemeente. "De gemeente Goes heeft eerder gezegd voor ons te willen zorgen dat we allemaal redelijk worden behandeld en ik hoop dat ze daarop terugkomen."

"De menselijkheid ontbreekt en dat brengt tranen in mijn ogen"

Campingeigenaar Blom begrijpt de emoties van de vaste gasten, maar houdt vast aan het huidige plan. "Er is vraag naar een ander soort recreatie en als bedrijf moet je daarop inspelen. Elders in het land zie je al een terugloop in het aantal stacaravans op campings, nu is Zeeland aan de beurt".

Het bedrijf zorgt niet voor een nieuwe standplaats voor de stacaravans, maar komt de campinggasten wel tegemoet met een vergoeding zoals voorgeschreven in de voorwaarden van de Recron.

