Zussen starten broodjeszaak in mannenwereld

Drie jaar geleden hoorde de vader van Priscilla en Melissa waaien dat er op het Maintenance Valuepark in Terneuzen nog een plekje vrij was voor een lunchroom. Op het afgelegen bedrijventerrein vlakbij de Westerscheldetunnel zitten onderhoudsbedrijven van Dow gevestigd en wordt nog volop gebouwd aan het hoofdkantoor van het chemiebedrijf zelf.

Priscilla staat in de keuken, Melissa is vooral zichtbaar in de zaak zelf. "We nemen het werk wel vaak mee naar huis, dat is onvermijdelijk. We wonen namelijk samen. Maar voor de rest gaat het samenwerken heel goed. We weten wat we aan elkaar hebben, en als we elkaar een keer beu zijn zonderen we ons even af."

Wat is het Maintenance Valuepark? Iedereen die de Westerscheldetunnel doorrijdt richting of van Zeeuws-Vlaanderen heeft het park vast al zien liggen. Dichtbij de in-/uitgang is namelijk het Maintenance Valuepark gevestigd. Het is een initiatief dat voortkomt uit de samenwerking tussen bedrijven die actief zijn in de procesindustrie, de gemeente Terneuzen, het havenbedrijf North Sea Port en een aantal opleidingsinstellingen. Op het terrein zijn onderhoudsbedrijven van chemiebedrijf Dow gevestigd, die eerst op het industrieterrein zelf zaten. Omdat het een wildgroei werd aan bedrijven, besloot Dow de bedrijven van het terrein te sturen, met het dichtbijgelegen Valuepark als alternatief. Dat allemaal vanuit veiligheidsoverwegingen en ruimtegebruik. Inmiddels hebben alle onderhoudsbedrijven van Dow het industrieterrein verlaten. De meesten zijn verhuisd naar het Maintenance Valuepark. Op het park vestigen zich zo'n dertig bedrijven, goed voor zo'n tweeduizend werknemers. Ook wordt het hoofdkantoor van Dow gebouwd op het Valuepark, dat in 2019 klaar moet zijn.

Mannenwereld

Dat de dames in een mannenwereld zijn beland, zijn ze zich van bewust. Melissa die voor de twee het woord voert: "We hebben er zelfs ons assortiment op aangepast. De broodjes zijn groter zodat de magen van de harde werkers goed worden gevuld." Maar ook de vrouwen weten de zaak inmiddels te vinden. "Voor de secretaresses kunnen de broodjes ook door de helft, hoor!"