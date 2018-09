Deel dit artikel:













Partij voor Goes wil opheldering over WOZ kwestie

De Partij voor Goes maakt zich zorgen over de manier waarop Goes de WOZ waarden van huizen bepaalt. Goes scoort, samen met een aantal andere Zeeuwse gemeentes, slecht op het bepalen van die waarden. Op basis daarvan worden gemeentelijke belastingen vastgesteld.

WOZ waardes Goes niet juist bepaald (foto: Omroep Zeeland ) De partij vraagt zich af wat de gemeente doet om ervoor te zorgen dat de waardebepalingen van huizen wel accuraat en juist worden. Ook wil de partij voor Goes weten hoeveel bezwaren er tegen vastgestelde WOZ waarden zijn ingediend en hoe lang die mensen moeten wachten op antwoord van de gemeente Goes. Lees ook: Acht Zeeuwse gemeenten krijgen onvoldoende voor vaststellen WOZ