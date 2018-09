Samantha strijdt, ook na haar dood, tegen taaislijmziekte

Begin mei stuurt Samantha een WhatsApp bericht naar Omroep Zeeland: "Zouden jullie een filmpje met me kunnen maken waarin ik zeg dat ik aan CF ben overleden. Niet om zielig te doen, maar om te laten zien dat de strijd tegen CF nog lang niet gestreden is."

Samantha Eising organiseerde zelf de afgelopen drie jaar in Vlissingen het evenement Outrun CF. Na het bericht van haar artsen dat ze nog maar een paar weken had te leven, waardoor voor haar de vierde editie verder weg dan ooit was, wilde ze iets blijvends achterlaten voor andere patiënten met Cystic Fibrosis.

Ook wandelen als ik er niet ben

In de video roept Samantha iedereen op om mee te doen aan de vierde editie van het evenement op 15 september op de Boulevard van Vlissingen: "Nu ik er dit jaar niet bij ben, moet het wel gewoon doorgaan. Net zolang totdat CF staat voor Cure Found." Met het wandelevenement wordt geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar Cystic Fibrosis..

Samantha tijdens de Outrun CF 2017 (foto: Outrun CF)

Pas toen Samantha 20 jaar oud was, werd de taaislijmziekte definitief bij haar vastgesteld. Jarenlang dachten artsen dat ze een ernstige vorm van astma had. Ze voelde zich niet serieus genomen door de artsen. Toen uiteindelijk de juiste diagnose werd gesteld moest Samantha leven met het idee dat ze waarschijnlijk nooit meer beter zou worden.

Boek

Het taaislijm in het lichaam van iemand met CF breekt niet af en tast organen aan, met uiteindelijk een dodelijke afloop. Vijf jaar geleden schreef ze daar een boek over met de titel 'Adembenemend'.

In plaats van lijdzaam toe te zien hoe ze achteruit ging, deed Samantha nog alles wat er voor haar mogelijk was. Vooral paardrijden was een passie, maar werd steeds moeilijker naarmate de CF meer grip op haar lichaam kreeg. Ze zette zich als ambassadeur in voor de strijd tegen CF, maar deed ook graag aan fotosessies mee.

Samantha heeft jaren kunnen wennen aan het idee dat ze nooit oud zou worden. Ze was niet bang voor de dood, zegt ze: "Hoe kun je bang zijn voor iets waarvan je niet weet wat het is?" Ook het feit dat ze maar 27 jaar heeft mogen worden geeft ze een positieve draai: "Veel van mijn lotgenoten halen deze leeftijd niet eens, dus ben ik tevreden met de tijd die me nog gegund is."

'Mooi en fijn leven gehad'

Terugkijkend zegt ze dat ze een mooi en fijn leven heeft gehad en dat dit vooral door één ding kwam: "Door de mensen die me omringd en gesteund hebben. Mijn vader en moeder hebben altijd achter me gestaan en ik heb dingen mogen doen waar ik blij mee ben. Dat maakt het makkelijker te accepteren dat ik er straks niet meer ben."

Samantha Eising met haar ouders (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: