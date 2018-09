Durpsblad in Zaamslag strikt minister voor exclusief interview

Paul van den Bergen (l) en Johan Dobbelaar met minister Hugo de Jonge (foto: Durpsblad, Zaamslag)

En dus reisden Van den Bergen en Dobbelaar op een donderdagmiddag van Zaamslag naar Den Haag. De heren kregen van het ministerie te horen dat ze een half uur hadden om de minister het hemd van het lijf te vragen.

"Het was een gezellig gesprek in een heel gemoedelijke sfeer, omdat er namen en plaatsen langs vlogen die we allemaal kenden", blikken Dobbelaar en Van den Bergen terug. De Jonge vertelde over zijn jonge jaren in Zaamslag: het werken bij de boer, de zeskampstrijd tussen verschillende buurtverenigingen en hoe het was om in het 'glazen huis' van een domineesgezin te wonen.

Ontboezemingen

In het gesprek laat de minister weten dat hij tijdens zijn jeugd niet vies was van wat kattenkwaad. Hij schoot met een blaaspijp rode besjes tegen ruiten, maar per ongeluk ook een keer door een raam dat open stond. En hij probeerde via een buurjongen illegaal vuurwerk uit België te kopen. De strijkers die hij besteld had, kwamen niet bij hem terecht, maar werden wel bij zijn moeder afgeleverd.

Mooiste plaats om te wonen niet in Zeeland

De Jonge is geboren in Bruinisse en woonde van zijn zevende tot zijn vijftiende in Zaamslag. Toch laat De Jonge in het interview weten dat zijn favoriete woonplaats niet Zaamslag is, maar Rotterdam. Hij kan zich niet voorstellen dat hij verhuist uit de plaats waar hij tot vorig jaar wethouder was.

Na een korte fotosessie was het avontuur in het Binnenhof voorbij voor de redactieleden uit Zaamslag "Ik kom nog eens buurten!", liet de minister na het interview weten. Deze week valt de dorpskrant, met het exclusieve interview, bij de bijna 3.000 inwoners van Zaamslag op de deurmat.