Renovatie stationsbrug gaat zeker vijf maanden langer duren

Stationsbrug vanaf 24 september dicht voor renovatie (foto: Omroep Zeeland)

De stationsbrug in Middelburg wordt vanaf maandag 24 september afgesloten vanwege renovatie. Twee dagen later wordt de hele brug van zijn plaats getakeld.

De stationsbrug zou al gesloten worden voor renovatie en dicht gaan tot februari 2019. Nu er chroom-6 verf is aangetroffen duurt het renoveren vijf maanden langer. De verwachting is dat er in meer provinciale objecten chroom-6 verf zit. Dat wordt op dit moment onderzocht.

Fietsers zullen tijdens de renovatie van de stationsbrug moeten omrijden. Voor voetgangers wordt er een beweegbare loopbrug gebouwd. Ook voor de scheepvaart brengt het werk aan de brug veranderingen met zich mee: de tijdelijke brug gaat op werkdagen vier keer per dag open voor passerende schepen.

Lees ook: