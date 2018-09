Inwoner Veere: Burgemeester Van der Zwaag niet integer

Burgemeester van Veere Rob van der Zwaag (foto: Gemeente Veere)

Bram van Leeuwen vindt dat de integriteit van de burgemeester in het geding is, omdat die al lang wist van een controverse rond de toenmalige wethouder Jaap Melse. De burgemeester deed niets met de informatie. Pas toen de zaak een jaar geleden aan het rollen kwam, werd een onderzoekscommissie ingesteld.

Appartement

Melse kocht een appartement in een bouwproject in Zoutelande, waar hij ook bestuurlijk bij betrokken was en vergunningen voor had afgegeven. Na een onderzoek werd vastgesteld dat de integriteit van Melse daarmee was geschaad. Melse trad kort na de gemeenteraadsverkiezingen in maart af.

Klachten

Van Leeuwen, juridisch adviseur van beroep, is een bekende klager in de gemeente Veere. Hij was degene die door het indienen van klachten de zaak rond Jaap Melse in de openbaarheid bracht. De zus van Van Leeuwen heeft een camping in Veere en voert ook al jaren juridische procedures tegen de gemeente, in een poging het aantal plaatsen op haar minicamping uit te mogen breiden.

Woordvoerder Lieneke van den Heuvel van de gemeente Veere zegt dat de klacht van Van Leeuwen niet behandeld wordt door de klachtencommissie. "Van Leeuwen heeft klachten over het functioneren van burgemeester Van der Zwaag. Niet over de manier waarop de heer Van der Zwaag de heer Van Leeuwen heeft behandeld. Met dergelijke klachten ga je niet naar een klachtencommissie maar naar de gemeenteraad, die over het functioneren van een burgemeester gaat." Van den Heuvel stelt verder nog dat Van Leeuwen nog wel terecht kan bij de Zeeuwse Ombudsman.

Van Leeuwen heeft op dit moment meer dan 200 zaken lopen in de gemeente Veere.