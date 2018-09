Deel dit artikel:













MIKLIPS wil Middelburg een nieuw gezicht geven

MIKLIPS heeft een clip gemaakt in samenwerking met stichting Wij Zijn De Stad - Middelburg. Hiphopartiesten Mick Jansen, Just, Ron-D en Dikke Dennis laten daarin zien wat er zoal speelt in de provinciehoofdstad. Creatief brein achter MIKLIPS is producer en videomaker Mick Jansen.

MIKLIPS - Wij zijn de stad ft. Just, Ron-d & Dikke Dennis Het project ontstond uit de wens iets voor jongeren te doen. Edwin Mijnsbergen van de stichting Wij Zijn De Stad - Middelburg en Mick Jansen van de creatieve organisatie Urban Umbrella vonden elkaar daarin. De clip is een statement om aandacht te vestigen op de groep jongeren die hard werkt om de stad een nieuw gezicht te geven. In de clip is onder anderen Joost Adriaansens (Just) te zien, een ervaren, uit Middelburg afkomstige rapper. Rody Verhulst (Ron-D) vertegenwoordigt de opkomende generatie rappers. Ook lokale horeca-ondernemers hebben het project ondersteund. Screenshot uit de clip Wij Zijn De Stad van MIKLIPS (foto: Mick Jansen)