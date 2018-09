Stichting De Melkkan krijgt een nieuw onderkomen in Hulst

Stichting de Melkkan zat jaren in een ruimte in het Kruispunt in de Tabakstraat, maar omdat de stichting de laatste jaren steeds meer kleding, voedsel en goederen kreeg aangeboden, werd die ruimte te klein. De gemeente Hulst heeft nu twee ruimten in de voormalige Regenboogschool beschikbaar gesteld.

'Schipperen met de ruimtes'

Alex Eggermont, secretaris van de Melkkan: "We zijn uiteraard erg content met de ruimte die we hadden, maar er zaten te veel organisaties en het was soms schipperen met de ruimtes. Nu hebben we twee ruimtes die we kunnen afsluiten."

Wethouder Adri Totté van de gemeente Hulst vindt dat de stichting goed werk verricht. "En dat is helaas nodig, niet alleen in Hulst, maar ook in andere gemeenten waar soort gelijke instanties werken." De stichting huurt de ruimtes voor onbepaalde tijd. "Totdat het schoolgebouw moet worden afgebroken", aldus de wethouder.