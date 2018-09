Deel dit artikel:













Unieke Zeeuwse landkaarten in Zeeland onder de hamer

Unieke Zeeuwse landkaarten en boeken gaan volgende week onder de hamer in Goes. De stukken komen uit de bibliotheek van de familie Cateau van Rosevelt uit New Orleans. Nazaat van de Zeeuwse tak van de Roosevelts en dus ook verre familie van de Amerikaanse presidenten.

Veilingdirecteur Arno de Jager (foto: Omroep Zeeland) Geveild worden onder andere globes en een topografische kaart van Zeeland uit 1790 eeuw. De gekleurde kaart bestaat uit negen delen en is ruim anderhalve meter breed. Ook de unieke pocketversie van de Cronyk van Zeeland uit 1791 komt onder de hamer. Daarin staan alle Zeeuwse families, buitenhuizen en kastelen uit die tijd. Bijzonder is dat de kaarten in miniatuurversie zijn afgebeeld. De familie Cateau van Rosevelt hebben veel functies bekleed in Nederland, waaronder het burgemeesterschap van Vlissingen. Ze woonden omstreeks 1800 in het Beeldenhuis in Vlissingen. De Cateau van Rosevelts zijn familie van de presidenten van Amerika, Theodore en Franklin Roosevelt. Beide takken van de familie vinden hun oorsprong op het eiland Tholen. Komend weekend zijn de kijkdagen bij Veilinghuis de Jager. Volgende week dinsdag komen de stukken onder de hamer. Een gedeelte van de collectie dat onder hamer gaat (foto: Omroep Zeeland)