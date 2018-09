Koningin Máxima begin volgend jaar naar Zeeland?

De Reu was in 's-Gravenpolder als ambassadeur van Méér Muziek in de Klas. Hij speelde, op een drumstel, mee met leerlingen die samen een muziekstuk hadden ingestudeerd. "Binnenkort gaan we de contracten tekenen om nog langer subsidie te geven voor meer muziekonderwijs op de basisscholen", zei de Reu. "En ik ga Koningin Máxima vragen om daarbij aanwezig te zijn. En een optreden bij te wonen van alle kinderen."

Muziekonderwijs in de klas

Ben de Reu is zelf leraar geweest op een basisschool in Middelburg, en hoofd van een basisschool in Arnemuiden. Hij is bij meerdere optredens aanwezig op basisscholen om zo opnieuw aandacht te vragen voor het muziekonderwijs in de klas.

Goed voor de hersenen

"Muziek maken is goed voor de ontwikkeling van de hersenen", zegt Cora van der Peijl, de directeur van CBS De Rank in 's-Gravenpolder. "Daarom zijn we heel blij met het extra geld dat we hebben gekregen voor het muziekonderwijs op onze school. Het is goed voor de ontwikkeling van de kinderen, en voor het saamhorigheidsgevoel op school."