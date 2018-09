Geen doemscenario's bij klimaatstresstest: 'Ik ben alleen hoopvoller geworden'

De klimaatstresstest van de gemeente Schouwen-Duiveland, in een hotel in Renesse (foto: Omroep Zeeland)

De mogelijke gevolgen zijn groot. Zomers worden warmer, we worden steeds vaker geconfronteerd met lange perioden van droogte en als het dan regent, dan valt er veel meer tegelijk. Dat heeft gevolgen voor de volksgezondheid, de infrastructuur, de landbouw en ook de recreatie in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Daarom werd vandaag in hotel De Zeeuwse Stromen in Renesse een zogeheten klimaatstresstest gehouden. Lokale deskundigen gaven uitleg over de klimaatopgaven waar Schouwen-Duiveland mee te maken heeft en in de nabije toekomst gaat krijgen. Afgelopen zomer was het al te merken: korte perioden van zeer hevige regenval en lange perioden van droogte en warm weer.

'Klimaatbestendig en waterrobuust'

De verwachting is dat we dit soort situaties steeds vaker gaan meemaken. Alle gemeenten in Nederland hebben daarom van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om voor 2020 een plan te maken over hoe de gemeente denkt zichzelf voor 2050 'klimaatbestendig en waterrobuust' in te richten.

Wateroverlast in Burgh-Haamstede (foto: Ricardo Kievit)

Om dit plan te kunnen maken moet eerst duidelijk worden waar de uitdagingen in Schouwen-Duiveland zijn. Met deze stresstest moet dat boven tafel komen. Het is een onderwerp dat wethouder Smit van GroenLinks aan het hart gaat.

'Hoopvoller geworden'

"We kunnen de klimaatverandering niet tegenhouden, maar we kunnen wel maatregelen treffen om er beter op voorbereid te zijn en er beter mee om te kunnen gaan." Maar er is volgens Smit geen reden voor pessimisme. "Ik ben door deze bijeenkomst alleen maar hoopvoller geworden."

Wethouder Smit over klimaatstresstest

Zo'n twee dozijn geïnteresseerden zijn naar het zaaltje van het hotel gekomen voor deze klimaatstresstest. "Het is heel mooi om te zien hoeveel mensen hier naartoe zijn gekomen en een bijdrage willen leveren aan de voorbereiding die we moeten treffen om de klimaatverandering het hoofd te bieden", aldus Smit.

Overtollig regenwater beter afvoeren

Gesproken werd over het anders aanleggen van wegen zodat die overtollig regenwater beter afvoeren bij hevige regenval, zoals begin deze zomer. Maar ook over het trainen van de dorpsraden zodat ze kunnen meehelpen bij een eventuele evacuatie vanwege een overstroming. En soms gaat het ook over iets heel kleins, zoals het planten van bomen vanwege hun schaduw.

"Als we op vakantie zijn in Frankrijk vinden we het heel gewoon om onder een boom onze tent op te zetten, terwijl we in Nederland geen bomen willen hebben omdat die de zon tegenhouden. Dat gaat veranderen, dus moeten we daar ook anders naar gaan kijken. En met zulke kleine oplossingen kunnen we sommige problemen op het gebied van gezondheid en hitte wellicht al voorkomen."

