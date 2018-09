Voor het eerst koken zonder gas op het Scheldemond College

De 15-jarige Aniscia is vierdejaars en ziet de voordelen van het nieuwe fornuis: "Het verbruikt minder energie en het eten wordt sneller gaar." Daarnaast is het volgens de 16-jarige Yusra ook een stuk veiliger. "Als je een gasfornuis vergeet uit te zetten en je wilt het schoonmaken kan de doek in de fik vliegen. Dat is vorig jaar gebeurd, gelukkig is het goed afgelopen, maar dat willen we niet nog eens meemaken", vertelt Yusra.

Vijfhonderd zonnepanelen

De school heeft afgelopen zomer vijfhonderd zonnepanelen op het dak laten plaatsen. "De zonnepanelen wekken 135.000 kilowattuur per jaar en dat is gelijk aan wat we de afgelopen drie jaar verbruikten", zegt hoofd facilitaire zaken Marnix Israël. Daarom is de school ook bezig met de overgang naar LED-verlichting.