Opnieuw nest met Aziatische hoornaars in Zeeland

Aziatisch hoornaarsnet in Schoondijke (foto: NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spoorde het nest op. Het zat bovenin een 23 meter hoge boom. Vanuit een hoogwerker is gif in het nest gespoten. Wanneer alle hoornaars dood zijn, wordt het nest weggehaald.

Niet levensbedreigend

Een steek van de Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met die van een gewone wesp; pijnlijk maar niet levensbedreigend, behalve als iemand allergisch voor het insect is.

De Aziatische hoornaar komt van nature niet voor in Nederland. Het beestje is al een aantal jaren te vinden in onder andere Frankrijk, België en Engeland en is pas sinds onlangs voor het eerst in Nederland gezien. Omdat de Aziatische hoornaar het niet alleen voorzien heeft op muggen en rupsen, maar ook op bijen, wordt het beest waar mogelijk verdelgd. Vooral fruittelers en imkers maken zich zorgen om de toekomst van de bij, die erg belangrijk is voor de voedselproductie.

Deze Aziatische hoornaar werd in Dreischor gezien (foto: Ron van de Roer | CC BY-NC-ND 3.0)

Vorig jaar in september vond Ron van de Roer een Aziatische hoornaar in zijn tuin in Dreischor. Het was de eerste officieel geregistreerde vondst van deze wesp in Nederland.

In het dorp werden na onderzoek nog meer hoornaars aangetroffen. Na enkele dagen werd buiten het dorp het nest gevonden. Dat gebeurde met behulp van warmtecamera's aan een drone. Het nest is vervolgens verwijderd.

