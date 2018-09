Dow-topman: Huisvesting voor medewerkers is onze grootste uitdaging

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Dow-topman Neldes Hovestad: "Zo zit er bijvoorbeeld een medewerker noodgedwongen in Gent. Er is natuurlijk niets mis met Gent, maar het is wel een uur heen en een uur terug. Hoe mooi zou het zijn als zo iemand ook in Terneuzen of anders Middelburg terecht kan? Als zo iemand dan nog voor Gent kiest, is het in ieder geval een bewuste keuze."

Bij het chemiebedrijf in Terneuzen zijn het afgelopen jaar honderden nieuwe medewerkers aangenomen. En daar komen er de komende periode nog zeker driehonderd bij. Het zijn vooral hogeropgeleiden die voor enkele jaren bij Dow aan de slag gaan.

Hovestad wil met woningcorporaties afspraken maken bijvoorbeeld met een huurgarantie voor tien jaar. Om te voorkomen dat Zeeuws-Vlaanderen straks na tien jaar met tientallen lege huurwoningen blijft zitten (door krimp), kijkt het bedrijf ook naar zogenaamde flexwoningen. Dat zijn woningen die makkelijk ergens anders kunnen worden neergezet.

