Zo goed zijn de Zeeuwse voetballers in de voetbalgame FIFA

De ratings van de Zeeuwse spelers in FIFA 19 (foto: Omroep Zeeland)

Dit trio zat vorig jaar ook al in FIFA 18, maar in FIFA 19 hebben ze alle drie een nieuwe waarde gekregen. Van Drongelen uit Axel stijgt van 68 naar 71. De verdediger degradeerde vorig jaar met zijn club HSV uit de Bundesliga, maar daar had de 19-jarige verdediger volgens de makers van FIFA 19 weinig debet aan, gezien zijn stijgende rating.

Ook de uit Wissenkerke afkomstige Klomp ziet zijn rating stijgen. De verdediger werd vorig seizoen verhuurd aan TOP Oss, maar werd in de winterstop door NAC Breda terug gehaald om minuten te maken in Jong NAC. Dit seizoen zit hij in de eerste selectie van de club uit Breda.

Bart Nieuwkoop heeft voor het eerst sinds hij in de voetbalgame te vinden is (het is zijn vierde keer in FIFA) te maken met een dalende rating. Vorig jaar werd de rechtsback uit Tholen zijn waarde nog geschat op 71, dit seizoen is dat 69. Dat zal te maken hebben met de geringe speeltijd die Nieuwkoop maakt bij zijn club Feyenoord.

Vorig jaar zat Tom Boere uit Terneuzen voor het eerst in FIFA, maar omdat hij met FC Twente degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie zit hij er dit jaar niet bij. In FIFA zijn in Nederland alleen teams uit de Eredivisie opgenomen.

Rating

Bij het voetbalspel FIFA krijgt elke speler een bepaalde rating mee. De Portugees Cristiano Ronaldo en de Argentijn Lionel Messi hebben de hoogste waarde in deze jaargang: 94. De waarde zegt iets over de kwaliteit van een speler. Op het kaartje staan ook sub-waardes. Zo staat DEF bijvoorbeeld voor hoe goed een speler kan verdedigen en SHO voor zijn schietkwaliteiten.

De kaartjes bestaan uit drie verschillende kleuren. Een goud kaartje krijgt de spelers als zijn waarde boven de 74 zit. Zilver is voor spelers tussen 65 en 74. Alle voetballers met een rating van 64 en minder zijn brons.

Op vrijdag 28 september komt de nieuwe editie van FIFA uit en kan je spelen met onder andere de Zeeuwse voetballers.