Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Buurtschappen in actie tegen windmolens in Hulst

Het buurtcomité Scheldedijk komt in opstand tegen de bouw van drie windturbines tussen Baalhoek en Kruisdorp. Aanleiding is de presentatie van het bouwplan vorige week vrijdag. De omliggende buurtschappen gaan zaterdag met elkaar in overleg om 'het verzet' te organiseren.

(foto: Omroep Zeeland) De plek waar de windturbines zouden komen is een Natura-2000 gebied waar al eerder een fietspad weg moest omdat het de vogels zou verstoren. Daarom spreekt initiatiefnemer Rob van Willigenburg van het buurtcomité over een absurd plan: "Die gevaarten worden 180 tot 250 meter hoog en geven geluidsoverlast. Waarom zou dat wel mogen en een fietspad niet?" Daarnaast maken de omwonenden zich zorgen om horizonvervuiling en vernietiging van het unieke landschap. Meeprofiteren van de molens Tijdens de presentatie van het bouwplan lieten ze weten dat er naar mogelijkheden worden gezocht om ook inwoners te laten profiteren van de opbrengsten, maar de grote vraag die bij van Willigenburg opkwam is wat ze daar dan voor moeten opofferen. De drie turbines zijn onderdeel van Energierijk Hulst dat in 2021 klaar moet zijn. Windpark Krammer en Withagen Investments BVBA zijn initiatiefnemers.