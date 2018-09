Zeeland wordt wakker: hoornaarsnest, windmolensprotest en Zeeuwse FIFA-spelers

Aziatisch hoornaarsnet in Schoondijke (foto: NVWA)

Hoornaarsnest

In Schoondijke is een nest van de Aziatische hoornaar gevonden. Het is pas de tweede keer in Nederland dat een nest van deze wesp werd aangetroffen. De eerste keer was vorig jaar in Dreischor.

Lees ook:

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Dow: Huisvesting is uitdaging

Zeeland heeft te weinig huurwoningen voor hoogopgeleide arbeidsmigranten. Dat liet Dow-topman Neldes Hovestad gisteren horen tijdens Schelde Conferentie in Antwerpen. Het chemiebedrijf kijkt naar allerlei oplossingen om deze groep medewerkers juist in Zeeuws-Vlaanderen een goed onderkomen te geven.

Lees ook:

(foto: omroep zeeland)

Actie tegen windmolens

Het buurtcomité Scheldedijk komt in opstand tegen de bouw van drie windturbines tussen Baalhoek en Kruisdorp. Aanleiding is de presentatie van het bouwplan vorige week vrijdag. De omliggende buurtschappen gaan zaterdag met elkaar in overleg om 'het verzet' te organiseren.

Lees ook:

De ratings van de Zeeuwse spelers in FIFA 19 (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwen in FIFA

In de nieuwste editie van de voetbalgame FIFA zijn drie Zeeuwse voetballers opgenomen. Dat zijn Rick van Drongelen van Hamburger SV, Bart Nieuwkoop van Feyenoord en Daan Klomp van NAC Breda. Alle drie de spelers hebben hun eigen kaartje in het het voetbalspel.

Lees ook:

Een schattige molen bij Scharendijke (foto: Nella Padmos)

Het weer.

Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Waarschijnlijk is er net wat meer bewolking te zien dan gisteren. De zuidwestenwind trekt aan tot matig en de middagtemperatuur stijgt weer tot 19 graden.