Tweede Kamerleden bezoeken Thermphos en kerncentrale

De volksvertegenwoordigers zijn leden van de Tweede Kamercommissies van Economische Zaken en Klimaat en die van Infrastructuur en Waterstaat. Onder hen zijn twee Kamerleden uit Zeeland: Joba van den Berg (CDA) uit Goes en Tobias van Gent (VVD) uit Middelburg. Zij zijn twee van de in totaal drie Zeeuwse Tweede Kamerleden.

Sanering op het Thermphosterrein

De sanering van het oude Thermphosterrein gaat voorspoedig. De afgelopen jaren kostte het de provincie zeven ton per maand om het terrein veilig te houden. Dat bedrag kan binnenkort omlaag omdat de fosfor is opgeruimd. Dan hoeft de brandweer er niet meer paraat te staan. Vorig jaar is op advies van Diederik Samsom besloten om de kosten voor de schoonmaak eerlijk tussen Zeeland Seaports, het Rijk en de provincie Zeeland te delen. De drie partijen betalen elk 27 miljoen euro.

Kerncentrale bij Borssele (foto: EPZ)

De toekomst van de kerncentrale

De kerncentrale ligt sinds 4 augustus stil door een storing. De kerncentrale draait tientallen miljoenen euro's verlies per jaar. Verwacht wordt dat er vandaag weer gesproken wordt over een mogelijke overname van de kerncentrale door het Rijk. De PZEM laat in een reactie weten: "In lijn met de aandeelhoudersstrategie, die PZEM onderschrijft, zal tijdens deze gelegenheid zeker de medewerking van het Rijk worden gevraagd om de kerncentrale in een aparte entiteit onder te brengen."

