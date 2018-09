Minderhoud grijpt naast medaille in landenwedstrijd

Hans Peter Minderhoud met Dream Boy (foto: Omroep Zeeland)

Met de vijfde plaats heeft het Nederlands team zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. In de landenwedstrijd op het WK komen per land vier ruiters in actie. Hun individuele scores worden opgeteld voor het teamresultaat. Minderhoud had na Edward Gal de tweede score van de Nederlandse deelnemers.

De score van Minderhoud, 73,509 procent, telt ook mee voor het individuele klassement. Daarin staat Minderhoud op de zeventiende plaats. Vandaag wordt de Grand Prix Special verreden, de beste vijftien ruiters in het klassement na die proef plaatsen zich voor de kür, waarin de individuele medailles worden verdeeld.