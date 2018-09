Corné de Koning pakt met overmacht wereldtitel roeien

Corné de Koning (foto: KNRB)

In de finale over twee kilometer was De Koning heer en meester, net als maandag in kwalificatie.

Na vijfhonderd meter had hij bij het eerste meetpunt al een ruime voorsprong van dik drie seconden te pakken op Canada en vier seconden op Italië. De voorsprong kwam niet meer in gevaar.

De vraag was alleen of De Koning zijn eigen wereldrecord, dat hij maandag neerzette, zou verbreken. Dat lukte net niet. De Koning realiseerde een tijd van 8.35'89". Dat is een fractie langzamer dan het wereldrecord dat op 8.35'44"staat.

Wereldkampioenschap roeien

Klasse para 2 skiff Corné de Koning Nederland 8.35'89" Jeremy Hall Canada 8.42'46" Daniele Stefanoni Italië 8.52.08"

De skiff is voor De Koning niet het belangrijkste onderdeel bij het WK roeien. Dat is de dubbel-twee waarin De Koning met Annika van der Meer zich eerder deze week al plaatste voor de finale. De dubbel-twee is een Olympisch nummer; de klasse para 2 skiff is dat niet.