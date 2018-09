Fietspad op oude spoorlijn 'eindelijk klaar'

Een deel van de aanleg is betaald met een Europese subsidie. Bij het project hebben de gemeente Hulst, Staatsbosbeheer, de Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen samengewerkt.

Het fietspad op het Belgische gedeelte is in april 2015 geopend. Het fietspad ligt op de voormalige treinverbinding tussen Mechelen en Terneuzen. Volgens de gemeente Hulst laat het fietspad de historie van Spoorlijn 54 zien.

Tot 1951 was er een treinverbinding Mechelen Terneuzen (M-T). De spoorlijn 54 werd in de volksmond 'Morgen terug' genoemd, omdat de trein pas de volgende dag terugkwam. De spoorbaan Terneuzen-Mechelen had haar station in Hulst aan het Stationsplein. Vanaf daar liep de spoorlijn met een grote boog richting de Grote Kreekweg. De spoorbaan vervolgde haar tracé in een rechte lijn langs de Waterstraat naar de Molenstraat. Daar gaat de voormalige spoorbaan de Clingse bossen in, richting de Belgische grens.