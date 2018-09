Het regent steunbetuigingen voor vrouw van dementerende Goesenaar

Te zien is hoe Jantina Koomen uit Goes en haar dementerende man Gerard hun dochter Sylvia verwelkomen in haar geboorteland. Zij is geëmigreerd naar Tampa, in de Amerikaanse staat Florida. Zij hoopte op een teken herkenning van haar vader Gerard, maar de grote wordende gaten in zijn geheugen hebben ook de herinneringen van zijn dochter opgeslokt. "Ze zeggen dat jij mijn dochter bent", is zijn reactie.

Hard achteruit gegaan

Jantine en Gerard zijn 56 jaar getrouwd, vijf jaar geleden heeft hij de diagnose alzheimer gekregen. De afgelopen maanden is Gerard hard achteruit gegaan. Zo hard zelfs dat hij soms zijn eigen vrouw niet meer herkent. "Vanmorgen in de trein zei ik: fijn hè, dat je dochter komt? En toen zei hij tegen mij: 'Heb je ook kinderen?' En dan denk ik bij mezelf: wat is het toch moeilijk."

Dat fragment maakte veel los. Jantina heeft op Facebook al duizenden steunbetuigingen ontvangen. Het komt uit de uitzending van het KRO-NCRV-programma Hello Goodbye van afgelopen vrijdag en gisteravond werd er vanwege al die online belangstelling aandacht aan besteed in het tv-programma van RTL Late Night.

'Dat geloof ik niet, dat hij mij niet meer herkent'

Daar vertelt dochter Sylvia dat het moment waarop haar vader geen blijk van herkenning gaf bij haar hard binnenkwam. "Ik wist wel dat hij achteruit gegaan was, maar ik dacht, ik ben zijn dochter! Dus dat geloof ik niet, dat hij mij niet herkent. Maar dat was wel zo. Dat is pijnlijk. Maar ik wilde er geen scene van maken want hij heeft het zelf niet in de gaten dus als ik ga lopen huilen dan snapt hij het helemaal niet. Dus dan zet je een gezicht op..."

Vader Gerard herkent dochter Sylvia niet: "Ze zeggen dat jij mij dochter bent" (foto: KRO-NCRV)

Gerard en Jantina wonen in Serviceflat De Horst in Goes. Jantina wijkt niet van zijn zijde, vooral niet nu hij de laatste tijd zo hard achteruit gaat. "Hij trekt soms kleren binnenstebuiten aan, en af en toe weet hij zelfs niet eens meer hoe wc-papier werkt."

'We maken er het beste van'

Dat het zwaar is, dat ontkent Jantina niet. "Vooral in het begin heb ik veel gehuild. Maar we maken er het beste van. We houden van oude muziek en dan zingen we mee en maken we een dansje in de woonkamer. Daar worden we blij van en zo komen we de dag wel door."

Geluk bij een ongeluk is dat Gerard tot nu toe over het algemeen vrolijk is gebleven. En af en toe vergeet hij dan wel wie Jantina is, maar dat is gelukkig over het algemeen van korte duur. "Dan ga ik met hem knuffelen, voelt hij iets bekends en zegt hij: o ja!"

De liefde is er niet minder op

En hoewel Gerard niet meer alles doorheeft, is wel duidelijk te merken dat hij dankbaar is voor alles wat zijn vrouw voor hem doet. En ook dat de liefde tussen hen er niet minder op is geworden. "Zij is degene die alles doet. En het is toch een schitterende mooie vrouw?", zegt hij in het fragment van Hello Goodbye. En op de vraag of hij van haar houdt antwoordt hij: "Och, heel veel!"

O, lieve jongen, ik laat je niet naar een tehuis gaan. Ik blijf zo lang mogelijk voor je zorgen!" Jantina Koomen

Sinds de uitzending van de beelden afgelopen vrijdag en de daaropvolgende Facebookvideo regent het steunbetuigingen. Jantina is overdonderd door al die reacties, vertelt ze bij RTL Late Night. "We kregen zoveel berichtjes en dan sta je helemaal versteld. Het waren allemaal lofprijzingen, van: wat kan je dat goed. Daar was ik mijzelf echt niet van bewust."

Voldoening

Het verhaal van Gerard en Jantina maakt eens te meer duidelijk dat de zorg voor een dementerende partner zwaar is, maar soms ook juist veel voldoening geeft. "Als ik lekker een appeltje voor hem schil, of hij zit in zijn stoel en hij kijkt naar buiten en is tevreden, en dat hij dan zegt: 'Wat hebben we het toch goed'... Dan denk ik: o, lieve jongen, ik laat je niet naar een tehuis gaan. Ik blijf zo lang mogelijk voor je zorgen!"

Na die opmerking van Jantina barst het publiek in de studio van Late Night los in een spontaan applaus. Het is een soort live-equivalent van alle steunbetuigingen die ze krijgt op internet. En net als die online steunbetuigingen neemt ze het applaus ogenschijnlijk vol verbazing in ontvangst.

