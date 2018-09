Terneuzen houdt geld over de komende jaren

Wethouder Frank van Hulle (TOP/Gemeenrte Belangen) (foto: Omroep Zeeland)

Volgend jaar houdt de gemeente 187.000 euro over, maar in 2020 is dat ruim 1,2 miljoen, in 2021 ruim acht ton en in 2022 ruim negen ton. "Er is goed op de gemeentelijke portemonnee gepast', staat in een persverklaring van de gemeente.

'Verkopen en verknopen'

Het overschot geeft ruimte voor nieuwe plannen, maar die zijn nog niet uitgewerkt. Wel wil het gemeentebestuur geld steken in onderwijshuisvesting en het aanpakken van winkelleegstand in de binnenstad van Terneuzen. 'Verkopen en verknopen', zal voor de gemeente het devies zijn.

Ook het gebied rondom de Axelsedam in het centrum van Terneuzen krijgt een impuls. Daarnaast wil de gemeente geld steken in de betere huisvesting van arbeidsmigranten. Zo is er onder meer een discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten in het grote leegstaande bedrijfspand van Philips aan de Haarmanweg.

Tegenvallers

Het dagelijks gemeentebestuur heeft uit voorzorg nog geen concrete plannen bekendgemaakt. De burgemeester en wethouders willen voorzichtig zijn. De Rijksoverheid heeft namelijk een aantal zorgtaken naar de gemeenten overgeheveld en daar kunnen nog financiële tegenvallers uit voortvloeien, waarschuwt wethouder Van Hulle van Financiën.